Segundo a emissora, crime não teve ‘nenhuma conotação política’

Reprodução A repórter Maria Araújo foi feita refém e liberada minutos depois



A sede da TV Globo, localizada no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, foi invadida na tarde desta quarta-feira (10) por um homem que portava uma faca. A repórter Maria Araújo foi feita refém e liberada minutos depois, quando a apresentadora Renata Vasconcellos, que o invasor exigia ver, compareceu ao local. Nenhum funcionário se feriu.

Segundo nota emitida pela Globo, a pessoa “tinha distúrbios mentais” e a invasão não teve “nenhuma conotação política”. A equipe de segurança da emissora agiu rapidamente, isolou o local e chamou a Polícia Militar.

O comandante do 23° batalhão da corporação, coronel Heitor Henrique Pereira, compareceu à sede e conduziu a negociação. O homem exigia ver Renata que, seguindo instruções da polícia, compareceu ao local onde estava Marina e o invasor. Tão logo a viu, ele largou a faca, liberou Marina e foi preso imediatamente.

“A TV Globo agradece à PM, ao coronel Heitor e a todos os policiais, cuja condução foi exemplar. Marina se comportou com coragem, serenidade e firmeza, sendo fundamental para o desfecho da situação. Renata foi corajosa, desprendida, solidária e absolutamente imprescindível para que tudo acabasse bem. As duas profissionais estão bem. E foram recebidas pelos colegas com carinho e emoção”, afirmou a emissora em comunicado.