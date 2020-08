Homem joga gás de pimenta em condomínio e intoxica quatro pessoas

Onze viaturas estiveram no local para atender a ocorrência, segundo os Bombeiros; três pessoas foram encaminhadas ao Incor e uma foi dispensada após atendimento médico

Reprodução / Globo News Onze viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência



O Corpo de Bombeiros de São Paulo atendeu uma ocorrência de intoxicação no início da noite desta segunda-feira (10). Onze viaturas foram direcionadas ao local, um condomínio na rua José Maria Lisboa, nº 1000, no bairro Jardim Paulista, região central de São Paulo. Segundo os Bombeiros, das 20 pessoas que, inicialmente, teriam passado mal, três foram encaminhadas para o Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas e uma, após passar por avaliação médica, foi dispensada.

O caso está sendo investigado no 78º DP, no Jardim Paulista, e suspeita-se de que o homem se irritou com uma obra que acontecia no local. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ainda não comentou o ocorrido.