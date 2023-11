Homem leva choque após encostar em lixeira na Zona Sul de SP: ‘Senti um tranco e caí no chão’

Câmera de segurança de um prédio registrou o momento em que homem é atingido por descarga elétrica; Enel fez ajustes e liberou área

Um homem tomou um choque ao encostar em uma lixeira na Rua das Flechas, no Jardim Prudência, Zona Sul de São Paulo. O caso ocorreu na última segunda-feira, 30. Uma câmera de segurança de um prédio registrou o ocorrido. Tiago Prado, de 45 anos, andava com seu cachorro pela calçada. De repente, o homem cai e fica alguns minutos no chão. Pouco tempo depois, um casal aparece para ajudar o homem, que tinha dificuldades para se manter em pé. “Senti um tranco e caí no chão”, contou o bancário em entrevista ao site da Jovem Pan. O morador conta que desmaiou por alguns segundos e acordou com seu cachorro latindo. Neste momento, ele relata que estava tentando entender o que aconteceu. “Tinha bastante dificuldade para andar. Minhas pernas estavam bambas. Não estava entendendo nada”. Ele percebeu que um fio de um poste estava solto e estava encostando na lixeira. Foi então que entendeu o que tinha acontecido. Ele acionou a Enel, que cercou o local, fez alguns testes, e liberou área na sequência. O fio responsável pelo susto sofrido pelo bancário foi retirado do local. Ainda que a situação tenha se resolvido, Tiago fez um alerta: “Se você andar pela cidade, [vai ver que] tem muito fio caído. Para a população, não importa de quem seja o fio. Isso não pode acontecer”, conta. “É uma rua bastante movimentada. Muitos pedestres, escola próxima, muita criança. Poderia ter sido pior”. O site da Jovem Pan procurou a Enel, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.