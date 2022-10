Homem mata colega de quarto com facada por divergências políticas no litoral de São Paulo

Discussão sobre as eleições 2022 motivou briga; suspeito afirma que quem estava com a arma branca inicialmente era a vítima

Reprodução/Facebook/@oseroberto.gomesmendes José Roberto Gomes Mendes foi morto por amigo após discussão política



José Roberto Gomes Mendes, de 42 de anos, foi preso sob a suspeita de matar um colega com quem divida a casa após uma discussão sobre política. O incidente ocorreu na terça-feira, 4, por volta das 15h, na cidade de Itanhaém, região litorânea de São Paulo. Policiais militares foram acionados para uma ocorrência de agressão na Avenida Santo André da cidade. Chegando ao local, as autoridades encontraram o corpo de um homem caído ao chão, com diversos ferimentos de corte realizado por faca no rosto, costas e pescoço. A vítima, de 52 anos, foi declarada morta pela equipe médica do Samu. O suspeito, cuja identidade não foi revelada, acabou detido, alegou ser amigo da vítima e disse que os dois moravam juntos. Segundo depoimento, eles discutiram por divergências de opinião política — o agressor é petista, e a vítima, apoiadora de Bolsonaro —, mas seria Mendes quem estaria com a faca. Durante o desentendimento, o objeto teria caído sobre ele. Os policiais conduziram o indivíduo para a Delegacia de Investigações Gerais de Itanhaém, onde está sendo elaborada a ocorrência. A faca foi apreendida e o corpo encaminhado para o IML.