Homem morre após passar por exame de colonoscopia em RO

A família de Thyago desconfia que a morte pode ter sido por ‘negligência médica’

Divulgação: Instagram/Arquivo pessoal Thyago Severino



Thyago da Silva Severino, de 34 anos, morreu no último sábado (28) suspeito de uma perfuração no intestino após uma colonoscopia em uma clínica particular no município de Cerejeiras, em Rondônia (RO). A morte foi no Hospital Regional de Vilhena, enquanto ele ainda estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Segundo o irmão de Thyago, Amizael Severino, a vítima convivia há 20 anos com uma doença autoimune nos rins, a síndrome nefrótica. Segundo o Ministério da Saúde, o distúrbio é caracterizado pela “perda excessiva de proteína na urina”, resultando em inchaços e na necessidade de acompanhamento médico regularmente.

Para manter uma vida ativa, Thyago tomava remédios imunossupressores (que diminuem a atividade do sistema imunológico) e, devido à sua condição, acabou também contraindo o vírus da herpes que resultou em um tipo de câncer chamado “Sarcoma de Kaposi”, o qual afeta as atividades dos revestimentos dos vasos sanguíneos e linfáticos.

Apesar das complicações, o irmão de Thyago informou que as doenças eram controladas e a vítima trabalhava normalmente e vivia de forma independente. Apenas quando precisava realizar exames e sessões de quimioterapia tinha a companhia de alguém da família. “Ou eu ou minha mãe sempre acompanhávamos ele para ter esse apoio nos exames, mas fora isso ele tinha uma vida completamente independente”, destaca Amizael.

Dia do exame

Na sexta-feira (27), para realizar a colonoscopia à qual era submetido regularmente por conta da doença, a vítima optou por fazer o exame na cidade onde morava, em Cerejeiras (RO), em uma clínica particular e com um médico que já acompanhava o caso de Thyago. “A clínica é muito respeitada aqui na cidade e meu irmão já tinha passado algumas vezes com este médico”, explicou o irmão sobre o profissional que realizou o exame.

Porém, após a tentativa de execução do exame, o médico avisou à mãe de Thyago que não foi possível completar o procedimento por uma “complicação no intestino” do paciente e que ele precisaria ser levado a um hospital. Amizael disse que neste momento o médico já havia informado a perfuração no intestino de Thyago, mas que não explicou a gravidade.

Após ser socorrido no Hospital São Lucas em Cerejeiras, precisou ser transferido para o Hospital Regional de Vilhena na sexta-feira à noite, onde foi submetido a uma cirurgia imediata e depois levado para a UTI. Só então os médicos disseram à família que a perfuração havia sido “bem grande” e prejudicado boa parte do intestino. Na manhã de sábado, Thyago acabou falecendo.

Denúncia e alerta

A família denunciou o caso à Polícia Civil em busca de justiça e conscientização. “O meu objetivo não é causar medo em quem precisa fazer colonoscopia, mas alertar, fazer com que as pessoas procurem médicos experientes e confiáveis”, disse Amizael.

O irmão de Thyago completou dizendo que espera, ao menos, justiça. “Caso seja comprovado que não foi negligência ou imperícia médica, estaremos em paz. Mas, se não, esperamos que a justiça seja feita“, finalizou.

Procurada, a Polícia Civil informou que a investigação sobre a “possível negligência médica” já foi aberta. “Como pontos de partida e primeiras providências da investigação, já foi requisitado o prontuário médico completo do paciente e estão sendo realizadas as demais diligências necessárias para o esclarecimento do caso”.