Homem morre e mulher fica ferida após tiroteio em shopping em Londrina

Vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos; Shopping afirmou colaborar com as investigações

Reprodução/Twitter/@edsonfranciscoo Um homem foi morto e uma mulher baleada em tiroteio no Shopping Catuaí



Um homem foi morto a tiros e uma mulher foi baleada nesta quinta-feira, 24, na praça de alimentação do Shopping Catuaí, em Londrina, no Paraná. Segundo imagens das câmeras do setor interno de segurança, é possível observar a chegada do atirador no ambiente. Assim que o criminoso se aproxima das vítimas, uma arma é sacada da sua cintura e disparos são realizados. Os tiros atingiram um rapaz de 34 anos de idade, que chegou a ser resgatado com vida, mas morreu no local, e uma jovem de 27 anos que mesmo atingida, sobreviveu. A assessoria de imprensa do Shopping Catuaí confirmou o ocorrido à equipe de reportagem da Jovem Pan e divulgou uma nota a respeito do ocorrido. “O Shopping informa que, na manhã desta quinta-feira, um homem efetuou disparos na praça de alimentação e se solidariza com a família da vítima e está colaborando com as investigações”, afirmou os representantes do local. A Polícia Civil e Militar foram questionadas sobre o ocorrido, mas não responderam até a publicação. Assim que houver um posicionamento, a matéria será atualizada.

Veja abaixo o vídeo (IMAGENS FORTES):