Homem morre no RJ enquanto aguardava atendimento em UPA

Nas redes sociais, circulam vídeos que supostamente mostrariam o paciente, jovem, desfalecido nas cadeiras da unidade, e, depois, sendo socorrido às pressas

Reprodução/RedesSociais Homem foi visto desfalecido no banco de UPA do Rio de Janeiro



Um homem morreu na sexta-feira (13) enquanto aguardava atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, circulam vídeos que supostamente mostrariam o paciente, jovem, desfalecido nas cadeiras da unidade, e, depois, sendo socorrido às pressas. A Secretária Municipal de Saúde informou que, de acordo com relatos iniciais dos profissionais, tudo aconteceu muito rápido. O paciente estava lúcido e entrou andando na unidade, acompanhado por uma pessoa que informou não poder permanecer no local.

Dados do sistema mostram que a classificação de risco foi feita às 20h30, disse a SMS. Poucos minutos depois, a equipe médica teria sido acionada pois o paciente se encontrava desacordado. Ele foi levado à Sala Vermelha para atendimento, mas infelizmente não resistiu. Foi constatada parada cardiorrespiratória, afirmou a SMS. A secretaria não informou a idade da vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para apuração da causa do óbito. A direção da unidade lamentou o ocorrido e abriu uma sindicância para investigar o caso.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula