Homem é preso após atear fogo em ônibus em frente ao Planalto

As chamas foram controladas e ninguém ficou ferido, diz a PM

Reprodução/TV Globo Bombeiros apagaram as chamas no ônibus



Um homem foi preso acusado de atear fogo em um ônibus em frente ao Palácio do Planalto nesta quinta-feira, 25. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, e ninguém ficou ferido. As informações são da TV Globo.

Em nota, a corporação relata que ele teria espalhado gasolina dentro do veículo, e depois ateado fogo. Em seguida, desceu do ônibus gritando palavras de ordem contra o presidente Bolsonaro.

Passageiros relataram que ele subiu no ônibus pela porta traseira alegando ser deficiente, com uma bengala, e ninguém notou que ele espalhava o líquido inflamável. Cerca de 10 pessoas estavam dentro do coletivo.

O homem, ainda não identificado, foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia da Asa Norte.