Homem preso por ameaças ao STF postou vídeo desafiando Moraes horas antes da prisão

Ivan Rejane ofende ministros em gravação e chama a Suprema Corte de ‘ninho de bandidos’; ele também convocou manifestação para 31 de julho

Reprodução / Youtube @Tv Papo Reto Ivan Rejane foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes



Horas antes de ser preso nesta sexta-feira, 22, pela Polícia Federal, em Belo Horizonte, por publicações vídeos ameaçando membros do Supremo Tribunal Federal (STF), Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, dono do canal TV Papo Reto, no Youtube, publicar uma gravação onde afirma que convoca seus seguidores a invadirem a Suprema Corte para tirar os “picaretas” do poder. “Quando digo que a população brasileira tem que invadir o STF no 7 de setembro, digo e repito. Tem sim para tirar do poder esses picaretas que rasgam a Constituição, que prendem as pessoas por violar uma suposta lei de expressão”, afirmou o youtuber. Ele é investigado por ameaçar ministros, pedir a extinção do STF, divulgar mensagens contra o estado democrático de direito e por convocar outras pessoas para cometer crimes, atentando contra a democracia e instituições públicas.

Ivan Rejane foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Na gravação divulgada nesta sexta, ele cita o nome do ministro ao convocar uma invasão do STF para “mostrar quem é que manda”. “Não precisa dar porrada no Moraes, encher a cara do Barroso de tapas, basta que a população não permita que esses caras entrem na padaria, açougue, no shopping.” O youtuber também fez ofensas a outros ministros: o Edson Fachin é classificado como “gordão, leitão e o santo protetor das favelas e dos traficantes”, enquanto Dias Toffoli é o bandido. “O STF é um ninho de bandidos colocados lá pelo PT, advogam pela maior facção criminosa do país, o Partido dos Trabalhadores. É o STF que rasga a Constituição e tenho direito de chamar todos esses caras de vagabundos e criminosos. Isso se chama liberdade de expressão”, defende no vídeo.

Ainda sobre o Partido dos Trabalhadores, Ivan diz que os seguidores devem chamar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “ladrão, vagabundo e picareta” e volta a mencionar uma caça ao petista. “Quando falo para caçar o Lula é para fazer o que já está fazendo, manter ele dentro de casa. Não é para dar um tiro na cabeça dele não. Nem dar uma facada”, reforçou. Na gravação, feita em um local semelhante a um sítio, o youtuber diz ser terapeuta e demonstra não ter medo de ser preso. “Quer mandar me prender? ‘Prende o Ivan, prende o Ivan’. Prende a minha rol*. Vocês estão é com medo tremendo.” Em outra publicação, feita a cerca de 12 dias, o título do vídeo é “Vamos destituir o STF e colocar o Brasil nos trilhos” e o terapeuta convida os seguidores para manifestação com invasão a Suprema Corte nos dias 31 de julho e 7 de setembro. “Muita gente vai morrer, estou disposta a morrer pelo meu país”, afirmou.