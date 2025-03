Homem sofre mal-estar e morre nas escadarias do Cristo Redentor

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado para prestar socorro, mas ao chegar, encontrou o posto médico fechado, o que complicou a situação

Unsplash/Kelly Reprez Cristo Redentor, no Rio de Janeiro



Um trágico incidente ocorreu nas escadarias do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, onde um homem de 54 anos perdeu a vida após sofrer um mal-estar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado para prestar socorro, mas ao chegar, encontrou o posto médico fechado, o que complicou a situação. O falecimento do homem aconteceu por volta das 7h39, e a equipe do SAMU chegou ao local às 8h13. Apesar da rápida mobilização, a falta de atendimento imediato foi um fator crítico. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas se retirou ao perceber que o SAMU já estava no local realizando os primeiros atendimentos.

Além da tragédia, o complexo do Cristo Redentor enfrentava problemas de infraestrutura, pois uma queda de energia havia deixado a área sem luz. Essa situação afetou não apenas o funcionamento do Trem do Corcovado, mas também a comunicação e a orientação aos turistas presentes no local. Os visitantes relataram que houve uma escassez de informações durante o incidente, o que gerou confusão e preocupação entre aqueles que estavam no local. O corpo do homem foi velado na Capela Laudato Si, onde amigos e familiares puderam prestar suas últimas homenagens.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA