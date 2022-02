Homens armados param o trânsito para que mulher atravesse a rua no DF; polícia abre investigação

Delegado determinou apuração para comprovar se as armas de fogo que aparecem no vídeo são verdadeiras e identificar os envolvidos

Reprodução/Twitter/@reporterrenato Homens armados com fuzis pararam o trânsito para mulher atravessar



Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira, 22, mostra homens armados parando o trânsito em Taguatinga, no Distrito Federal, para que uma mulher atravessasse a rua. Nas imagens, pelo menos 8 homens fazem uma fila na frente dos carros com fuzis em punho. Enquanto isso, a moça, que ficou conhecida como “Dama de Vermelho”, passa na frente deles e vai até a calçada. Em nota, a Polícia Civil do Distrito Federal informou que o delegado Robson Cândido determinou a investigação do caso para comprovar se as armas de fogo que aparecem no vídeo são verdadeiras e identificar os envolvidos. Segundo a corporação, há informações de que existe um clube de tiro próximo ao local onde as imagens foram gravadas, mas ainda não se sabe se os homens fariam parte do estabelecimento comercial. “A PCDF irá apurar todos os detalhes que cercaram a produção desse vídeo. Será esclarecido se armas são, de fato, reais, e em quais circunstâncias elas estavam sendo usadas”, afirmou o delegado. O caso é investigado pelo 17ª DP de Taguatinga.