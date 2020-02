Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio vai a R$ 200 mi

Marcelo Camargo/Agência Brasil Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena deste sábado



Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio deste sábado (22). Acumulado pela 16ª vez – um recorde – a estimativa é que o prêmio seja de R$ 200 mi no próximo concurso.

Excepcionalmente por conta do Carnaval, o sorteio da semana será feito na quinta-feira (27), e não na quarta, como acontece normalmente. Se um apostador acertar os seis números, pode receber o 3º maior prêmio da história da loteria.

A quina teve 190 ganhadores, e cada um deve receber R$ 56.213,79. A quadra saiu para 14.982 apostadores, que devem receber R$ 1.018,42 cada um. Segundo especialistas, a probabilidade de acertar a sena e levar o prêmio máximo é de uma em 50 milhões.