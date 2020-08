Hospital das Clínicas de SP tem 30% dos pacientes internados de outros estados

Segundo o governador João Doria, nos últimos quatro meses, o estado já recebeu mais de 50 mil pacientes de outros estados

ARTUR BRAGANçA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Hospital das Clínicas, em São Paulo



O governador de São Paulo, João Doria, disse nesta segunda-feira (3) que o estado vem recebendo muitos pacientes de outros estados para o tratamento da Covid-19. Só no complexo do Hospital das Clínicas, segundo ele, 30% dos pacientes são de outros estados. “Cada vez mais, ao longo das últimas semanas, o setor de saúde do estado de São Paulo vem recebendo pacientes de outros estados. O sistema público de saúde de São Paulo é aberto e recebe de braços abertos todos os que precisam de atendimento”, disse.

De acordo com Doria, nos últimos quatro meses, o estado já recebeu mais de 50 mil pacientes vindos de outros estados. “Ninguém fica sem atendimento. São Paulo não pede CEP e nem origem para atender quem precisa”, disse o governador.

*Com informações da Agência Brasil