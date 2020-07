Hospital de Campanha do Ibirapuera vai receber pacientes do interior

Diante da diminuição dos casos na capital e o avanço nas outras cidades, essa foi a alternativa adotada para que o atendimento ocorra de forma efetiva

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira (8) que o Hospital de Campanha do Ibirapuera vai receber pacientes com Covid-19 do interior do Estado — especialmente da cidade de Campinas. Diante da diminuição dos casos na capital e o avanço nas outras cidades, essa foi a alternativa adotada para que o atendimento ocorra de forma efetiva sem aumento de custos. A unidade conta com 240 leitos de enfermaria e 28 leitos de UTI.

Atualização dos casos

O Estado de São Paulo tem nesta quarta 341.365 casos confirmados da Covid-19 e 16.788 óbitos. Quanto a taxa de ocupação das UTIs, no Estado ela é de 64,5% e na Grande São Paulo esse índice chega em 63,5%. Em relação aos internados, tanto confirmados quanto suspeitos, 5,616 estão hospitalizados em UTI e 8.726 em enfermaria.