Hotel brasileiro é eleito o segundo melhor do mundo em votação da TripAdvisor

Estabelecimento em Gramado (RS) perdeu o posto de número 1 para resort na Costa Rica

O Hotel Colline de France, em Gramado, no Rio Grande do Sul, foi eleito o segundo melhor hotel do mundo em uma votação popular no TripAdvisor. O resultado do Traveller’s Choice Awards 2022 foi divulgado nesta quinta-feira, 12. Em 2021, o Colline ficou em primeiro, mas neste ano perdeu o posto para o Tulemar Bungalows & Villas, na Costa Rica. O estabelecimento brasileiro é de luxo e localizado na serra gaúcha. As acomodações estão divididas em cinco categorias, de 22 a 42 m², com decoração própria e paleta de cores inspirada em grifes como a Chanel, Fendi e Givenchy. As diárias variam de acordo com a época do ano, mas começam em R$ 600 na baixa temporada e passam de R$ 5 mil no inverno. No Top 25 esse é o único estabelecimento brasileiro na lista.

Confira o Top 5 da lista do Travellers Choice Hotels: