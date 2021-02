Hotmart oferece plataforma para quem quer empreender e aprender online

Empresa global fundada no Brasil em 2011 movimenta a Economia da Paixão, ou seja, ajuda pessoas a transformar atividades de interesse em negócios

Reprodução/Youtube/Hotmart Lara Rogedo, de Belo Horizonte, vende cursos de costura e modelagem na Hotmart



Nos últimos anos, o termo “Economia da Paixão” vem ganhando cada vez mais força em diversos países, inclusive no Brasil. Mas, afinal, o que isso significa? De forma resumida, a “Economia da Paixão” nada mais é do que empreender a partir de algo que seja o seu foco de interesse, transformando habilidades em produtos para, assim, mobilizar e engajar pessoas. Hoje, construir um negócio que tenha relação direta com aquilo que é considerado uma paixão ou até mesmo um hobby é completamente possível graças aos avanços tecnológicos. Partindo da ideia de empreender com a paixão, utilizando a tecnologia como principal ferramenta, a Hotmart, uma empresa global fundada no Brasil em 2011, cumpre papel fundamental no desenvolvimento de milhares de pessoas ao redor do mundo. Focada em promover o empreendedorismo e ensino por meio da criação e divulgação de produtos digitais em sua plataforma, ela tem como proposta oferecer um espaço para empreender, aprender e ensinar criando possibilidades democráticas e acessíveis para compartilhar conhecimento.

Para se tornar um produtor na Hotmart, é preciso dedicação, conhecimento e vontade de ensinar. A plataforma oferece o suporte necessário para transformar audiências em clientes; habilidades em produtos; e influência em negócio. Além disso, não é necessário qualquer tipo de pagamento para usufruir da plataforma, o produtor só faz algum desembolso quando vender o produto digital. Lara Rogedo, professora de modelagem e costura, encontrou na Hotmart a forma de empreender com o que gosta e passar conhecimento adiante. Hoje ela contabiliza mais de 6.000 alunos. “Eu estou no mercado digital desde 2016, quando lancei meu primeiro curso online. É um mercado que cresce exponencialmente. O ponto principal é que você pode aprender com os professores com os quais você se identifica mais, não importando onde eles estejam. Não precisa estar tudo perfeito. Se o seu conteúdo for de qualidade, se vai realmente fazer a diferença na vida de uma pessoa, você já está com mais da metade do caminho andado. No restante, você vai se atualizando e aprendendo com o tempo”, conta Lara.

Já para os alunos, a Hotmart proporciona cursos sobre diversos assuntos em uma plataforma de fácil utilização, em que é possível aprender na hora, no seu tempo e onde quiser. Além disso, os cursos oferecem vídeos e materiais de apoio extra para melhor compreensão dos conteúdos disponíveis. Recentemente, a marca vem trabalhando em sua nova campanha, intitulada “Mudanças”, com o objetivo de mostrar histórias reais de produtores e alunos, abordando a vontade de ensinar, de compartilhar uma paixão, e a vontade de aprender, causar impactos positivos na vida de cada um que se propõe a embarcar em um novo desafio junto com a Hotmart. Conheça todas essas histórias AQUI.