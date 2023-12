Ibama identifica desmatamento ilegal no Pantanal mato-grossense durante operação e aplica R$ 34 mi em multas

Durante a ação, foram apreendidos 15 tratores utilizados para desmatar a vegetação nativa; neste ano foram desmatados 38 mil quilômetros quadrados

Divulgação/Ibama Ibama conclui operação contra o desmatamento ilegal no Pantanal



Agentes do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) identificaram mais de 4 mil hectares de desmatamento ilegal no mês de novembro no Pantanal mato-grossense. Através de alertas e imagens de satélite, os fiscais conseguiram identificar os responsáveis pela irregularidade. No total, o Ibama aplicou R$ 34 milhões em multas. A Operação Piúva, como foi chamada, contou com a utilização de uma nova ferramenta de detecção de desmatamento em tempo real, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Com base nas informações geradas por esse sistema de monitoramento, o Ibama irá programar operações de fiscalização para punir os infratores. Além das multas, foram apreendidos 15 tratores utilizados para desmatar a vegetação nativa. O desmatamento no Pantanal tem sido uma preocupação crescente, já que neste ano foram desmatados 38 mil quilômetros quadrados, um aumento de 21% em relação à média dos últimos quatro anos. O Pantanal é um dos biomas mais importantes do Brasil, abrigando uma rica biodiversidade, com espécies como jacarés, onças-pintadas, sucuris e aves aquáticas. A Operação Piúva é considerada um importante passo para combater o desmatamento ilegal no Pantanal. Através do uso de tecnologia avançada, como a ferramenta de detecção de desmatamento em tempo real, o Ibama poderá identificar as áreas que estão sendo desmatadas diariamente e programar ações de fiscalização de forma mais eficiente. A aplicação de multas e a apreensão dos tratores utilizados no desmatamento ilegal são medidas que visam punir os infratores e desencorajar a prática ilegal.