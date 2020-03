Ibaneis decreta ponto facultativo no serviço público do DF por 3 dias

FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO De acordo com dados da Secretaria de Saúde, há 26 pacientes confirmados para a covid-1 e 304 casos sendo investigados



O governador Ibaneis Rocha (MDB) decretou três dias de ponto facultativo nos órgãos públicos do Distrito Federal em virtude da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial local da terça-feira (17).

Pelo decreto, o ponto facultativo vale para quarta (18), quinta (19) e sexta-feira (20). Ele não se aplica às áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, comunicação e órgãos de fiscalização do consumidor, que deverão seguir as instruções das respectivas chefias.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde, há 26 pacientes confirmados para a covid-1 e 304 casos sendo investigados.

