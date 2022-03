Ibaneis Rocha anuncia flexibilização do uso de máscaras em espaços abertos no Distrito Federal

Governador citou queda no número de novos casos de Covid-19 para anunciar medida, que entra em vigor a partir da próxima segunda-feira, 7

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que irá flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos. O anúncio foi feito pelo mandatário local nesta quinta-feira, 3, através de seu perfil no Twitter. Segundo Ibaneis, a flexibilização entrará em vigor a partir da próxima segunda-feira, 7. Ao justificar a decisão, o governador menciona a queda no número de novos casos de Covid-19 no Distrito Federal. Em seguida, Ibaneis informou que para que a população possa participar de shows e eventos esportivos será exigida a apresentação do comprovante de vacinação com pelo menos duas doses da vacina e a utilização de máscaras seguirá sendo necessária em ambientes fechados nestes eventos. Estamos pouco a pouco voltando à normalidade. Não deixem de se vacinar”, finalizou o governador. Desde o início da pandemia, o Distrito Federal somou 682 mil casos e 11.427 mortes causadas pela doença – os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).