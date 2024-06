IBGE lança Mapas Políticos do Brasil com dados do Censo 2022, representando divisão administrativa do país.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou as edições atualizadas dos Mapas Políticos do Brasil nas escalas de 1:2.500.000 e 1:5.000.000. Esses mapas são representações cartográficas de todo o território brasileiro e apresentam a divisão administrativa e política do país. Uma das inovações na edição de 2023 dos Mapas Políticos do Brasil foi a inclusão de dados obtidos do Censo Populacional de 2022. As informações se referem às Unidades da Federação e aos residentes, e anteriormente haviam sido obtidas do Censo Populacional de 2010 ou de estimativas populacionais. O público-alvo desses mapas é composto por profissionais da educação, estudantes, instituições públicas e a sociedade em geral. Para a atualização dos mapas, o Instituto utilizou as mudanças na versão de 2023 do Mapeamento Contínuo do Censo do Brasil na escala de 1:250.000 (BC250). As versões dos Mapas Políticos do Brasil nas escalas de 1:2.500.000 e 1:5.000.000 serão lançadas a cada três anos, aproximadamente, de acordo com a atualização feita com base na referência utilizada e na demanda por versões impressas.

Devido às suas menores dimensões, o Mapa Político do Brasil na escala de 1:5.000.000 representa as sedes dos municípios selecionados para a escala. O IBGE disponibilizou hoje, 28, a edição de 2023 dos Mapas Políticos do Brasil nas escalas de 1:2.500.000 e 1:5.000.000. Como representações cartográficas de todo o território brasileiro, os mapas ilustram a divisão política e administrativa do Brasil, incluindo os 26 estados e o Distrito Federal. Eles também mostram as sedes dos municípios brasileiros e informações cartográficas adicionais. A principal inovação dessas novas edições é a presença de informações do Censo Populacional de 2022. Os dados são relativos às Unidades da Federação, suas capitais, população residente, área territorial, total de municípios e densidade populacional, e as Unidades da Federação são agrupadas por Grandes Regiões. A partir das edições de 2013, essas estatísticas estão relacionadas ao Censo Populacional de 2010 ou de acordo com estimativas populacionais.

