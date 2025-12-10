Jovem Pan > Notícias > Brasil > Ibirapuera é fechado por risco de queda de árvores

Ibirapuera é fechado por risco de queda de árvores

A entrada de visitantes foi bloqueada e quem já está no interior do parque está sendo orientado a deixar o local

Divulgação/Governo de SP Clima sp Previsão do tempo para sábado (06), em SP: tempo abafado No decorrer das horas, o aquecimento diurno junto com a umidade do ar, geram condições para pancadas de chuva isoladas Ação ocorre após uma árvore centenária cair na Avenida Quarto Centenário, que está totalmente interditada

Segundo relatos de frequentadores do parque Ibirapuera, o espaço está sendo evacuado nesta quarta-feira (10) por risco de queda de árvores. A entrada de visitantes foi bloqueada e quem já está no interior do parque está sendo orientado a deixar o local. Ação ocorre após uma árvore centenária cair na Avenida Quarto Centenário, que está totalmente interditada.

A reportagem tentou contato com a Urbia, empresa responsável pela gestão do Ibirapuera, mas não obteve retorno até o momento.

*Em atualização

