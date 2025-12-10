Ibirapuera é fechado por risco de queda de árvores

A entrada de visitantes foi bloqueada e quem já está no interior do parque está sendo orientado a deixar o local

Divulgação/Governo de SP Ação ocorre após uma árvore centenária cair na Avenida Quarto Centenário, que está totalmente interditada



Segundo relatos de frequentadores do parque Ibirapuera, o espaço está sendo evacuado nesta quarta-feira (10) por risco de queda de árvores. A entrada de visitantes foi bloqueada e quem já está no interior do parque está sendo orientado a deixar o local. Ação ocorre após uma árvore centenária cair na Avenida Quarto Centenário, que está totalmente interditada.

A reportagem tentou contato com a Urbia, empresa responsável pela gestão do Ibirapuera, mas não obteve retorno até o momento.

*Em atualização