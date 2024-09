Idosa é encontrada morta dentro de casa no Rio de Janeiro

De acordo com os peritos, a mulher de 78 anos pode ter falecido há pelo menos seis meses, mas a causa exata da morte ainda não foi determinada

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Corpo estava em estado avançado de decomposição



A polícia do Rio de Janeiro está apurando as circunstâncias em torno da morte de uma idosa de 78 anos, identificada como Maria Auxiliadora. O corpo da mulher foi encontrado em seu apartamento na Vila da Penha, em estado avançado de decomposição. A descoberta ocorreu quando uma equipe do Samu foi chamada para atender a filha de Maria, de 50 anos, que apresentava problemas de saúde. De acordo com os peritos, a idosa pode ter falecido há pelo menos seis meses, mas a causa exata da morte ainda não foi determinada. A situação chamou a atenção das autoridades, uma vez que os vizinhos não notaram qualquer sinal que indicasse a morte da mulher.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Informações preliminares sugerem que a filha da idosa pode ter utilizado produtos químicos para disfarçar o odor do corpo. Além disso, a filha apresentava um comportamento considerado estranho por pessoas próximas. A neta da idosa, por sua vez, estava proibida de visitar há mais de um ano, o que levanta mais indagações sobre a dinâmica familiar. A Polícia Civil está conduzindo a investigação, mas até o momento não divulgou detalhes sobre os possíveis crimes que estão sendo analisados. O caso continua a ser investigado, e as autoridades buscam esclarecer todos os aspectos que cercam a situação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller