Idosa morre após ser arrastada por correnteza em Mogi Mirim

Arquivo / Agência Brasil Fortes chuvas deixaram São Paulo em estado de atenção neste domingo, 12



Uma idosa morreu após ter o carro arrastado por uma enchente no Córrego do Lavapés, em Mogi Mirim, interior do estado de São Paulo.

Maria Elizabeth Felizardo Mazon, de 60 anos, trafegava em um Chevrolet Corsa na rua João Antunes de Lima, no bairro Maria Beatriz, próximo a SP-147, e não conseguiu saiu do veículo quando a via ficou totalmente alagada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o automóvel foi levado pela enxurrada.

Outro carro foi arrastado pela correnteza na mesma rua, mas a motorista conseguiu deixar o veículo pela janela.

Estado de atenção

O temporal de domingo deixou todas as regiões de São Paulo em estado de atenção. A chuva chegou também nos municípios da região metropolitana.

Na semana passada, uma mulher desapareceu e o morador de rua Kaique Moraes da Silva, de 22 anos, morreu ao encostar em um poste e sofrer uma descarga elétrica durante a chuva.

Em Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana, uma mulher de 34 anos foi encontrada morta no leito do Córrego Ribeirão Itaim após ser carregada por uma enxurrada.

* Com informações do Estadão Conteúdo