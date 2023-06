Idosa tem R$ 12 mil furtados após cair no golpe do vale-gás em Minas Gerais

Valor foi restituído para a vítima pela Polícia Civil, que prendeu uma mulher e procura outra pessoa suspeita de participar do crime

Divulgação/Polícia Civil de Minas Gerais Polícia restituiu o dinheiro furtado para a vítima



Uma idosa de 74 anos teve R$ 12 mil furtados depois de cair no golpe do vale-gás, em Belo Horizonte, capital mineira. Uma mulher de 34 anos, suspeita de cometer o crime, foi identificada e será indiciada por furto mediante fraude, segundo informou a Polícia Civil. A corporação informou que restituiu o valor para a vítima nesta terça-feira, 20. A investigada não agia sozinha. Segundo a polícia, ela e outra mulher se passaram por agentes públicos e diziam que fariam um cadastro social que daria direito ao vale-gás. Uma delas pediu para ir ao banheiro, se aproveitou de uma distração da vítima e revirou o quarto da mulher. De acordo com a polícia, a suspeita localizou o dinheiro que, segundo a corporação, estava guardado por cerca de dez anos para uma reforma na casa. Ainda segundo a polícia, os agentes localizaram um veículo utilizado pela dupla. Os policiais constataram que o carro pertence ao pai da investigada, que acabou presa. O dinheiro foi recuperado e devolvido para a vítima. A polícia busca a segunda mulher envolvida no crime.