Idoso é morto na frente da esposa e da neta na véspera de Natal

Mesmo após a mulher ter entregue seus pertences, o assaltante disparou contra o homem, que infelizmente não resistiu

Reprodução/Câmera de Segurança Criminoso (de preto) aborda idoso no bairro da Penha, zona leste de São Pàulo



Na véspera de Natal, um trágico caso de latrocínio abalou a zona leste de São Paulo, mais especificamente no bairro da Penha. Um idoso de 78 anos foi brutalmente assassinado na frente de sua esposa e neta, enquanto realizavam as últimas compras para a ceia natalina. O casal foi abordado por um criminoso que exigiu a entrega da bolsa e do dinheiro. Mesmo após a mulher ter entregue seus pertences, o assaltante disparou contra o homem, que infelizmente não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil de São Paulo está conduzindo uma investigação rigorosa sobre o caso. Imagens de câmeras de segurança da região já foram recolhidas na tentativa de identificar e capturar os responsáveis por esse ato de violência. Este incidente trágico destaca a crescente insegurança que os paulistanos enfrentam, mesmo em momentos que deveriam ser de celebração e paz.

