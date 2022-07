Idoso morre após ser espancado durante show de Fábio Jr em Sorocaba

Antônio Carlos Juliano, de 63 anos, recebeu os primeiros socorros no local da apresentação, mas não resistiu; agressor foi identificado e levado pela Polícia Militar

Reprodução/Facebook/Antônio Carlos Juliano Antônio Carlos Juliano morreu aos 63 anos após ser espancado



Uma confusão durante um show do cantor Fábio Jr., que aconteceu na madrugada deste sábado, 30, no Clube de Campo Sorocaba, no interior de São Paulo, terminou de forma trágica. Antônio Carlos Juliano morreu ao ser espancado durante a apresentação. Ele tinha 63 anos. Em nota, o Clube de Campo lamentou o ocorrido e declarou que o associado chegou a receber atendimento no local. “A UTI Móvel contratada para o evento, assim como profissionais da saúde, agiram prontamente para socorrer a vítima. O efetivo de seguranças também estava no local e agiu assim que percebida a movimentação”, informou no comunicado. O agressor foi identificado pelos seguranças e “encaminhado por policiais militares à delegacia para que fossem tomadas as devidas providências legais”. O clube também enfatizou que está colaborando com as investigações: “Nos solidarizamos com a família da vítima e informamos que daremos o apoio necessário, inclusive às autoridades”. Até o momento da publicação deste texto, Fábio Jr. não se manifestou sobre o assunto.