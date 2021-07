Idoso recebe nota falsa de R$ 420 como pagamento de empréstimo

Cédula foi entregue para o pagamento de uma dívida de R$ 100; criminoso exigiu troco de R$320 em dinheiro

Divulgação/Polícia Militar Criminoso confessou o golpe e foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais



Um idoso, de 75 anos, recebeu uma nota falsificada de R$ 420 para o pagamento de um empréstimo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que, há aproximadamente cinco dias, um empregado de um vizinho, um homem de 24 anos, teria ido até sua residência e lhe pedido R$100 emprestado. Na última terça-feira, 7, o homem foi até a residência do senhor para quitar a dívida. Ele retirou uma imitação de cédula de dinheiro, com o valor de R$420, retirou da carteira, lhe entregou e exigiu um troco de R$320 em dinheiro. O idoso questionou a veracidade da nota e foi rebatido pelo criminoso, que afirmou que a nota era verdadeira e que inclusive teria recebido no caixa eletrônico em Unaí, no Noroeste de Minas de Gerais.

A ocorrência do crime foi registrada na quinta-feira, 29, no Projeto de Assentamento Saco Grande, a cerca de 70 km da área urbana. No local, os policiais militares receberam uma denúncia anônima que o mesmo homem estaria revendendo drogas na região. Segundo a PM, o suspeito confirmou a versão do idoso e afirmou já havia gastado o dinheiro. Foram realizadas buscas e localizado um vaso com um uma planta semelhante a maconha e, no quarto onde o homem fica, foram localizadas uma barra e três tabletes de substância semelhante a maconha e R$56 em cédulas e moedas. O homem, então, foi preso, levado para a delegacia de Polícia Civil com o material apreendido e posteriormente encaminhado ao presídio municipal de Unaí. O criminoso estava em condicional e já havia sido preso por roubo e receptação.