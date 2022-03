Ilana Kalil, esposa do médico Renato Kalil, é encontrada morta em São Paulo

Caso foi registrado como suicídio; Ilana tinha 40 anos e era nutricionista e instrumentadora cirúrgica

Reprodução / Instagram / @kalil.renato Ilana Khalil ao lado do marido, o médico Renato Kalil



Ilana Kalil, esposa do médico ginecologista Renato Kalil, foi encontrada morta na casa onde morava em São Paulo nesta segunda, 14. Ilana tinha 40 anos de idade e deixa duas filhas, nascidas do relacionamento com Renato. Ela era nutricionista de formação e instrumentadora cirúrgica. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como suicídio e que demais detalhes serão preservados. Recentemente, Ilana tinha publicado mensagens nas redes sociais de apoio ao marido, acusado de violência obstétrica.

Renato Kalil é considerado um médico famoso, tendo realizado partos de algumas pessoas famosas como a apresentadora Luciana Gimenez e a jornalista Andreia Sadi, além de fazer parte de diversas associações de classe. Em 2021, a influencer Shantal Verdelho compartilhou vídeo do parto de seu segundo filho, realizado por Kalil; na gravação, é possível ouvir o médico chamando Shantal de ‘viadinha’, realizando a manobra de Kristeller (empurrar o bebê com as mãos, o que pode machucá-lo) e tentando convencê-la a tomar uma medicação que acelera o trabalho de parto, mas é contraindicada para mulheres que já realizaram cesárea anteriormente. Shantal decidiu abrir boletim de ocorrência contra o médico, que afirmou que o vídeo havia sido editado e induzia a erros de interpretação.