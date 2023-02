Imperatriz Leopoldinense é a campeã do carnaval do Rio de Janeiro em 2023

Agremiação desfilou na segunda noite de apresentações e contou a história de Lampião, sendo inspirada pelos cordéis; Império Serrano foi rebaixada para a Série Ouro de 2024

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Depois de sacudir a Marquês de Sapucaí na segunda noite de desfiles, a Imperatriz Leopoldinense conquistou o título do carnaval do Rio de Janeiro. A agremiação desfilou a história de Lampião inspirada nos cordéis e obteve 269,8 pontos de 270 possíveis. A apuração da escola foi quase perfeita, perdendo apenas um décimo em Comissão de Frente e outro em Evolução. Ao todo, foram 28 notas 10 recebidas em 36 possíveis. Em segundo lugar, ficou a Unidos do Viradouro, que conseguiu 269,7 pontos. A Unidos de Vila Isabel ficou na terceira posição com 269,3 pontos, sendo seguida pela Beija-Flor, com 269,2. Mangueira (269,1) e Grande Rio (268,6) completam o top seis e desfilarão nas campeãs. Do outro lado da tabela, a Império Serrano ficou na última posição e foi rebaixada para a Série Ouro de 2024.

Confira a classificação final do carnaval:

1º Imperatriz (269,8)

2º Viradouro (269,7)

3º Vila Isabel (269,3)

4º Beija-Flor (269,2)

5º Mangueira (269,1)

6º Grande Rio (268,6)

7º Salgueiro (268,5)

8º Paraíso do Tuiuti (268,3)

9º Unidos da Tijuca (268,2)

10º Portela (267,7)

11º Mocidade Independente de Padre Miguel (266,6)

12º Império Serrano (265,5)