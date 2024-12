Inauguração do Museu Cristo Redentor está programada para 2026 com atrações interativas e inteligência artificial

Expectativa é que o espaço, localizado no Centro de Visitantes Paineiras, receba cerca de 500 mil pessoas anualmente

Ernesto Carriço/Governo do RJ Visitantes poderão explorar a rica história da construção e do financiamento da estátua



O Museu Cristo Redentor, que promete ser uma atração interativa com o uso de Inteligência Artificial, está programado para ser inaugurado em outubro de 2026, coincidentemente no 95º aniversário da famosa estátua. As obras, que têm um custo estimado em R$ 25 milhões, devem ter início no primeiro semestre de 2025. A expectativa é que o espaço, localizado no Centro de Visitantes Paineiras, receba cerca de 500 mil pessoas anualmente.

Desenvolvido pela Mude Brasil em colaboração com a Arquidiocese do Rio de Janeiro e o Grupo Cataratas, o projeto do museu contará com dez áreas temáticas. Essas seções abordarão temas como fé, natureza e a relação da humanidade com o monumento, permitindo que os visitantes explorem a rica história da construção e do financiamento da estátua, além de sua conexão com o meio ambiente.

Uma das experiências mais inovadoras do museu será uma atração em quatro dimensões, que proporcionará aos visitantes a sensação de estar nos braços do Cristo Redentor. Além disso, o espaço incluirá uma área de reflexão e uma seção dedicada à arte relacionada ao ícone, com a possibilidade de firmar um acordo com o Museu do Vaticano para exposições conjuntas.

O padre Omar Raposo, reitor do Santuário, assumirá a curadoria do museu, que tem como objetivo apresentar o Cristo Redentor em sua totalidade artística e cultural. Embora o preço do ingresso ainda não tenha sido definido, há a possibilidade de que ele seja integrado ao transporte para o Corcovado e que a entrada seja gratuita para estudantes de escolas públicas.

