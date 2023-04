Incêndio atinge abrigo de jovens e deixa pelo menos quatro mortos no Recife

Lar Paulo de Tarso abrigava jovens em situação de vulnerabilidade social na capital pernambucana; três crianças estão entre as vítimas fatais

Reprodução/TV Globo Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil atuaram no socorro aos feridos



Um incêndio atingiu a sede de um abrigo de jovens em situação de vulnerabilidade na cidade de Recife, em Pernambuco, e deixou pelo menos quatro mortos e 15 feridos. As chamas começaram na madrugada desta sexta-feira, 14, e atingiram o Lar Paulo de Tarso. Segundo as autoridades, três crianças estão entre as vítimas fatais. Além delas, uma mulher que trabalhava no local também foi morreu. A adulta e uma das crianças foram encontradas mortas no local, enquanto outros dois menores foram socorridos, mas morreram no caminho do hospital. Os quartos nos quais as crianças dormiam não foi atingido pelas chamas, mas os jovens inalaram fumaça tóxica. Os 15 feridos foram levados para diferentes unidades de saúde de Recife e estão sendo atendidos. Nas redes sociais, o prefeito de Recife, João Campos, lamentou o ocorrido, informando que as equipes da prefeitura estão agindo e exaltando o trabalho do Lar Paulo de Tarso. “Desde cedo, nossas equipes, num trabalho integrado de várias secretarias, coordenam o suporte às vítimas do incêndio […]. A ONG atua há mais de 30 anos no acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco social. Seguimos mobilizados para prestar todo apoio nesta hora tão difícil”, afirmou Campos. O senador Humberto Costa (PT-PE) também prestou solidariedade e informou que cinco dos feridos estão em estado grave. “Nossa solidariedade às famílias. Sigo acompanhando o caso e ajudando no que é possível”, afirmou o senador. A governadora Raquel Lyra (PSDB) também foi às redes sociais, dizendo que “Pernambuco está de luto” e que as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil já estão atuando no local do incêndio.

