Incêndio atinge apartamento e deixa homem gravemente ferido em SP

Caso ocorreu na avenida Brigadeiro Luis Antônio; Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados

Bombeiros e Samu atendem ocorrência na avenida Brigadeiro Luís Antônio



Um incêndio atingiu um apartamento localizado na avenida Brigadeiro Luis Antônio, em São Paulo, e deixou um homem de 32 anos gravemente ferido em decorrência das chamas na manhã desta sexta-feira, 18. A equipe de reportagem da Jovem Pan conversou com a Polícia Militar e a corporação afirmou que o fogo se alastrou no imóvel por volta das 10 horas da manhã. Além da vítima, outras duas pessoas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levadas ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas.