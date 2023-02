Incêndio atinge boate Warung em Santa Catarina

Espaço fica em frente à Praia Brava, em Itajaí, e é referência internacional para eventos de música eletrônica

Reprodução/Instagram/@ceudebc Waroung Beach Club é uma boate focada em música eletrônica



Uma boate em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 22. O incêndio destruiu todo o espaço da Warung Beach Club, formando uma grande fumaça preta que se espalhou pelo local. Apesar das perdas financeiras e estruturais, não há registros de que o incidente tenha deixado vítimas. Nas redes sociais, turistas e moradores gravaram vídeos que mostram a nuvem acinzentada de chamas se espalhar pela área verde de Itajaí e também lamentaram as cenas. “Melhor balada do Brasil. Quantas histórias.. Muito triste. Fica os bons momentos que vivi nesse lugar”, escreveu uma frequentadora. “Essa casa é referência nacional e internacional da música eletrônica. Era meu sonho ir num bailinho por lá”, lamentou outro perfil.

A casa de shows fica a poucos metros da Praia Brava e é conhecida mundialmente por abrigar grandes eventos da música eletrônica, se tornando um dos grandes destinos para o entretenimento no litoral catarinense. A origem do incêndio ainda não foi confirmada. O portal da Jovem Pan entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de Santa Catarina (SSP-SC) para saber se a causa do incêndio foi descoberta, mas ainda não obteve respostas. A reportagem será atualizada caso o órgão forneça mais informações.