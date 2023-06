Incêndio atinge comunidade de Osasco e destrói cerca de 30 moradias 

Segundo a prefeitura, todas as secretarias foram convocadas para ajudar as famílias desabrigadas; ninguém ficou ferido

Reprodução/Twitter/@BombeirosPMESP Incêndio de grandes proporções destruiu dezenas de casas em Osasco



Um incêndio de grandes proporções atingiu uma comunidade localizada nas proximidades do Rodoanel Mário Covas, na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram chamadas por volta das 5h45 (de Brasília) desta quarta-feira, 7. Ao todo, 14 viaturas com 42 homens foram mobilizados para conter as chamas, conseguindo apagar o fogo às 7h30. Até o momento, a corporação soma 30 moradias destruídas. Ninguém ficou ferido. Segundo a prefeitura de Osasco, todas as secretarias foram convocadas para ajudar as famílias desabrigadas. Os afetados serão encaminhados para os Centros de Acolhimento, onde receberão roupas, calçados, alimentos e itens de higiene pessoal. Em nota, a prefeitura informou que já tem projeto de urbanização para intervenção na área – ele está na fase de licitação. As autoridades ainda não sabem o que motivou o incêndio.