Incêndio atinge comunidade do Morro do Piolho, na Zona Sul de São Paulo

Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h26 da manhã deste sábado; não houve feridos

Reprodução/ TV Globo Incêndio começou no início da manhã de sábado e não teve feridos



A comunidade Morro do Piolho, na Zona Sul da capital de São Paulo, próximo da Avenida Jornalista Roberto Marinho, foi atingida por um incêndio na manhã deste sábado, 09. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 07h26 (horário de Brasília) e 18 viaturas foram enviadas ao local, com aproximadamente 48 profissionais. Uma vítima foi atendida no local e encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa, em Santo Amaro, com ferimentos leves nos membros inferiores. De acordo com a Corporação, os ferimentos não tiveram relação com o incêndio, a vítima tropeçou em um objeto. O fogo foi extinto e houve rescaldo. Pela contagem do Corpo de Bombeiros, 220 moradias foram atingidos.