Incêndio atinge comunidade e destrói casas na Zona Leste de São Paulo

Fogo começou por volta das 4h30 no bairro da Penha; 20 viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas

Reprodução/Twitter @BombeirosPMESP Chamas já foram controladas pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo



Uma comunidade na região da Penha, na Zona Leste de São Paulo, foi atingida por um incêndio. O incêndio começou na madrugada testa quinta-feira, 27, por volta das 4h30 da manhã. As chamas atingiram a comunidade Pau Queimado. Por volta das 7h30 o fogo já havia sido controlado. Foram necessárias 20 viaturas do Corpo de Bombeiros para apagar o fogo na região. Agentes da Corporação seguem atuando no local na fase de rescaldo, momento em que procuram pequenos focos de incêndio para evitar o surgimento de outro incêndio. Até o momento, o Corpo de Bombeiros disse que ainda não é possível determinar quantas casas foram queimadas, assim como a quantidade de famílias afetadas. Ao menos uma pessoa foi socorrida com queimaduras no corpo. Ainda não há informações sobre número de feridos e nem sobre a previsão para o término do trabalho dos Bombeiros. Por causa do incêndio, a CET interditou ruas no local.

Confira vídeos das chamas:

20 vtrs atuam neste momento em incêndio na Zona Leste de SP. pic.twitter.com/JIwANEL2tD — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) April 27, 2023

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini