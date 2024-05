Incêndio atinge depósito de material reciclado na zona leste de São Paulo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h. Equipes se deslocaram para a Rua Hirovo Kaminobo, local da ocorrência

Reprodução/X Ao menos 41 bombeiros e 12 viaturas foram mobilizados para a ocorrência



Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito para materiais reciclados no Jardim José Bonifácio, próximo ao Complexo Viário Jacu Pêssego, na zona leste de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (2). Não há informações de vítimas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h. Equipes se deslocaram para a Rua Hirovo Kaminobo, local da ocorrência. Ao menos 41 bombeiros e 12 viaturas foram mobilizados para a ocorrência. A fumaça se espalhou pelo céu da região. As causas do incêndio ainda serão investigadas.