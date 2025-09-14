Jovem Pan > Notícias > Brasil > Incêndio atinge fábrica da Nestlé no interior de SP; não houve feridos

Incêndio atinge fábrica da Nestlé no interior de SP; não houve feridos

A operação da fábrica não foi impactada, já que a unidade conta com equipamentos reservas que permitem a continuidade da produção; não havia pessoas no local no momento do incidente

  • Por Jovem Pan
  • 14/09/2025 22h39
  • BlueSky
Reprodução / Instagram / @flaviasouzacantora nestle A empresa acionou o Corpo de Bombeiros imediatamente, e a ocorrência foi rapidamente controlada

A Nestlé informou neste domingo (14) que não houve vítimas tampouco necessidade de evacuar a fábrica localizada em Araras, no interior de São Paulo, atingida por um incêndio no período da tarde. Conforme nota da companhia, não houve impacto na operação da fábrica, já que o equipamento afetado está localizado na área externa da empresa.

O fogo atingiu uma esteira de transporte de cavaco de madeira, que alimenta uma caldeira da fábrica. Cinco viaturas foram acionadas. A fábrica foi inaugurada em 1921 para produzir leite condensado. Atualmente, o local produz itens como café solúvel e achocolatado em pó.

Confira abaixo nota enviada 

“A Nestlé informa que já está controlado o incêndio ocorrido na tarde deste domingo (14), e que atingiu um equipamento localizado na área externa da fábrica em Araras, no interior de São Paulo. A empresa acionou o Corpo de Bombeiros imediatamente, e a ocorrência foi rapidamente controlada. No momento, as equipes seguem atuando para garantir que não haja novos focos.

Não houve feridos, nem necessidade de evacuar a fábrica, uma vez que o equipamento afetado fica na parte externa da unidade e não tem contato com a área produtiva. Não havia pessoas no local no momento do incidente. A operação da fábrica não foi impactada, já que a unidade conta com equipamentos reservas que permitem a continuidade da produção.

A empresa reforça que tem como prioridade a promoção da segurança de seus colaboradores, da comunidade e das operações da unidade.”

Leia também

Justiça de São Paulo decreta preventiva de oito pessoas por golpes cibernéticos em bancos
'Careca do INSS' vai prestar depoimento na CPMI na segunda-feira, diz presidente da comissão

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Carol Santos

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >