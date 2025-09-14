Incêndio atinge fábrica da Nestlé no interior de SP; não houve feridos

A operação da fábrica não foi impactada, já que a unidade conta com equipamentos reservas que permitem a continuidade da produção; não havia pessoas no local no momento do incidente

A Nestlé informou neste domingo (14) que não houve vítimas tampouco necessidade de evacuar a fábrica localizada em Araras, no interior de São Paulo, atingida por um incêndio no período da tarde. Conforme nota da companhia, não houve impacto na operação da fábrica, já que o equipamento afetado está localizado na área externa da empresa.

O fogo atingiu uma esteira de transporte de cavaco de madeira, que alimenta uma caldeira da fábrica. Cinco viaturas foram acionadas. A fábrica foi inaugurada em 1921 para produzir leite condensado. Atualmente, o local produz itens como café solúvel e achocolatado em pó.

15h48 Incêndio em Ed. Comercial, av. Zurita, – Jd Belvedere – Ararás, não há informações de vítms. Trata-se de incêndio na esteira de cavacos de madeira da referida fabrica, fogo já contido, equipes na fase de rescaldo, empenho de 5 vtrs, aguardamos mais informações do local. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 14, 2025

“A Nestlé informa que já está controlado o incêndio ocorrido na tarde deste domingo (14), e que atingiu um equipamento localizado na área externa da fábrica em Araras, no interior de São Paulo. A empresa acionou o Corpo de Bombeiros imediatamente, e a ocorrência foi rapidamente controlada. No momento, as equipes seguem atuando para garantir que não haja novos focos.

Não houve feridos, nem necessidade de evacuar a fábrica, uma vez que o equipamento afetado fica na parte externa da unidade e não tem contato com a área produtiva. Não havia pessoas no local no momento do incidente. A operação da fábrica não foi impactada, já que a unidade conta com equipamentos reservas que permitem a continuidade da produção.

A empresa reforça que tem como prioridade a promoção da segurança de seus colaboradores, da comunidade e das operações da unidade.”

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos