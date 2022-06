Incêndio atinge hospital em Copacabana e força retirada de pacientes

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas já foram controladas e não houve nenhuma vítima; vídeos do incêndio foram publicados nas redes sociais

Reprodução/Google Street View Incêndio atingiu unidade de saúde na capital carioca nesta quarta-feira, 8



Um incêndio atingiu o Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 8. As chamas forçaram a retirada de pacientes e funcionários da unidade de saúde. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo. De acordo com a corporação, as chamas no local já foram controladas e não houve nenhum ferido ou vítima fatal no episódio. As causas do incêndio não foram divulgadas. Até o momento, o hospital não se posicionou sobre o incêndio. Nas redes sociais, vídeos mostram o momento em que os pacientes e funcionários estão deixando as instalações do Hospital. Confira:

#URGENTE: Incêndio atinge Hospital São Lucas, em Copacabana (RJ), na manhã desta quarta-feira (08). Bombeiros já estão no local tentando controlar o fogo. pic.twitter.com/TCNQAk93Zx — Freu Rodrigues🇧🇷🇧🇷 (@freu_rodrigues) June 8, 2022