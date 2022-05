Incêndio atinge hospital em Cuiabá e pacientes precisam ser retirados às pressas

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Cuiabana de Saúde Pública, o fogo começou em um aparelho de ar condicionado de uma das enfermarias do segundo andar

O Hospital São Benedito, localizado na cidade de Cuiabá, foi atingido por um incêndio na noite deste domingo, 15. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Cuiabana de Saúde Pública, o fogo começou em um aparelho de ar condicionado de uma das enfermarias do segundo andar, por volta das 19 horas. Segundo a prefeitura, todos os pacientes que estavam no primeiro, segundo e terceiro andares foram retirados às pressas. Já os 16 pacientes que estavam internados em UTIs foram imediatamente transferidos para o Hospital Municipal de Cuiabá – HMC. Ninguém ficou ferido durante o incidente, apesar da grande quantidade de fumaça.

Diretor da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, Paulo Rós decidiu retirar todos pacientes do Hospital São Benedito, inclusive os 15 que estavam internados no quinto andar, atendendo ao pedido do corpo clínico do hospital e dos familiares. Assim, ao todo, 80 pessoas foram transferidas. Segundo o diretor, apenas o aparelho de ar condicionado pegou fogo e foi imediatamente apagado – nada mais foi queimado no local. Já o tenente coronel do Corpo de Bombeiros, Marcelo Revelis, informou que 6 viaturas e 25 bombeiros foram envolvidos na ação.