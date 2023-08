Incêndio atinge indústria química na zona norte da capital paulista; veja vídeo

egundo Corpo de Bombeiros, 18 viaturas estão empenhadas na contenção do fogo na Rua Silvestro Palma

Reprodução/Instagram/@bombeirosPMESP Incêndio em indústria química na zona norte de São Paulo



Um incêndio atinge na noite desta terça-feira, 22, uma indústria química, no bairro do São Domingos, zona norte da capital paulista. Segundo o Twitter do Corpo de Bombeiros do Estado, 18 viaturas estão empenhadas em conter o fogo. O estabelecimento fica na Rua Silvestro de Palma, 140. Até o momento, não há informações de vítima.

Equipes permanecem no combate as chamas. #193l pic.twitter.com/xhLs74xQsr — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 22, 2023

19994 19h02 fogo em indústria pela R Silvestro Palma, 140 – São Domingos. 18 vtrs empenhadas. No local trata-se de uma emp´resa de produtos químicos. Equipes em combate. Não há inf de vtms. Aguardando inf. #193I — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 22, 2023

*Reportagem em atualização.