Incêndio atinge prédio anexo do Palácio do Planalto

Fogo foi controlado em aproximadamente cinco minutos; Secom afirma que não há relatos sobre vítimas

Reprodução/Jovem Pan Incêndio atingiu garagem do Palácio do Planalto neste sábado, 19



Um incêndio atingiu a garagem do Palácio do Planalto na tarde deste sábado, 19. Segundo apurou a Jovem Pan, sete veículos foram atingidos pelas chamas – dois deles, inclusive, foram muito danificados. O local tinha objetos inflamáveis, como itens de plásticos e colchões. Cerca de 20 homens do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atuaram na ocorrência. O fogo foi controlado em cerca de cinco minutos. A corporação ainda apura a causa do incidente. A reportagem procurou o CBMDF, mas não obteve resposta até a publicação desta nota. “A Secretaria Especial de Comunicação Social informa que, na tarde deste sábado (19), um incêndio atingiu as dependências de um dos anexos do Palácio do Planalto. O Corpo de Bombeiros foi chamado imediatamente e já está atuando no local. Até o momento, não há relatos sobre vítimas bem como quanto a proporção de eventuais danos. A SECOM ressalta que mais informações serão passadas oportunamente”, diz nota divulgada pelo Planalto.

Reportagem em atualização.