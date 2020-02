Incêndio atinge prédio da Dataprev no Rio de Janeiro

Reprodução/TV Globo A Dataprev é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Economia e responsável pela gestão da Base de Dados Sociais Brasileira



Um incêndio atingiu na manhã desta sábado (1º) a cobertura de um prédio de 17 andares em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde funciona a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) — empresa pública federal.

O quartel do Humaitá (zona sul) do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, mas o fogo foi controlado pela brigada de incêndio do próprio edifício. Segundo os bombeiros, não houve vítimas.

A Dataprev é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Economia e responsável pela gestão da Base de Dados Sociais Brasileira, especialmente a do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Até as 10h55 não havia informações sobre eventuais prejuízos causados pelo incêndio.

*Com informações do Estadão Conteúdo