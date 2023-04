Incêndio atinge prédio da UFRJ e aulas são suspensas

Segundo a instituição, o fogo começou a se espalhar às 6h40; não houve registro de feridos

Reprodução/Twitter @https://twitter.com/tuiterdogus Segundo a Instituição, chamas atingiram prédios da Escola Politécnica na manhã desta quarta-feira



Um incêndio atingiu um prédio da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), localizado na Zona Norte da capital carioca, na manhã desta quarta-feira, 5. Segundo a Escola Politécnica da UFRJ, o incêndio começou às 6h40 no almoxarifado do Bloco H do Centro de Tecnologia da instituição. Ainda segundo a Escola, a brigada de incêndio da UFRJ foi acionada e controlou as chamas por volta das 8h. Apesar do susto, a universidade informou que não houve feridos no incidente e que as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Entretanto, a UFRJ suspendeu as aulas do Bloco H nesta quarta e na quinta-feira, 6.