Incêndio atinge prédio do Incor em São Paulo

Segundo bombeiros, chamas atingiram unidade de resfriamento na manhã desta quinta-feira, 24; não houve vítimas

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Incêndio atingiu unidade externa de resfriamento da unidade de saúde



Um incêndio atingiu o prédio do Instituto do Coração (Incor) na cidade de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 24. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 8h nas torres de resfriamento da unidade, que fica localizada ao lado da Secretaria Estadual de Saúde, na Zona Sul da capital paulista. Ainda de acordo com os bombeiros, por volta das 9h35, as chamas já tinham sido controladas. Em nota, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) confirmou a ocorrência e afirmou que as chamas foram controladas rapidamente. Segundo a unidade, não houve nenhum ferido e as atividades do hospital não forma afetadas pelo episódio.

Confira registro do incêndio: