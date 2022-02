Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram pelo último andar do prédio; não há registro de vítimas ou feridos até o momento

Paula Azzar/Jovem Pan Incêndio atinge prédio na Avenida Paulista



Um incêndio atingiu um edifício na Avenida Paulista, próximo ao prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) na tarde desta quinta-feira, 24. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no ar-condicionado e casa de máquinas do último andar do prédio. Não há registro de vítimas ou feridos até o momento. Pelo menos 25 homens e oito viaturas atuam na ocorrência e as chamas já foram controladas. Nas redes sociais, internautas compartilharam imagens do incêndio e da fumaça densa que pode ser vista de bairros próximos. O trecho da Avenida Paulista próximo ao prédio foi interditado e o trânsito foi desviado para a Alameda Casa Branca, próxima ao colégio Dante Alighieri. Equipes da Polícia Militar orientavam o deslocamento dos veículos e pedestres na região.

Incêndio na Av Paulista, ao lado do prédio da FIESP, acontecendo agora. Dia sem fim. pic.twitter.com/zJo1iYwTma — Beatriz Manfredini (@B_Manfredini) February 24, 2022

Incêndio acontecendo agora em um prédio na Av.Paulista.Torcendo pra que todas as pessoas estejam bem e a fumaça poluente seja controlada logo. Hoje já está sendo um dia longo! pic.twitter.com/lIPmSYR4xM — Monica Seixas (@MonicaSeixas) February 24, 2022

Incêndio na Av. Paulista dá pra ser visto de longe… pic.twitter.com/Ez6i06MjfW — Gustavo Gobbi 😷📰 (@GobbiGustavo) February 24, 2022