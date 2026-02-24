Incêndio atinge sede do Ministério Público no Rio de Janeiro

Fogo começou por volta das 6h desta terça-feira (24) e foi controlado sem deixar vítimas; acesso ao prédio já foi liberado após vistoria

Divulgação / Alerj Prédio do Ministério Público - RJ



Um incêndio atingiu o telhado do edifício-sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), no centro da capital, na manhã desta terça-feira (24). Segundo informações apuradas pela Jovem Pan, o incidente, que ocorreu por volta das 6h, aconteceu na área de geradores.

De acordo com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), o fogo foi de pequenas proporções e ficou restrito à área do terraço. As chamas foram rapidamente controladas pela brigada de incêndio da própria instituição, que atuou com o apoio do Corpo de Bombeiros. Não houve registro de vítimas.

Após o controle da situação, os Bombeiros realizaram uma vistoria no local. A entrada do prédio, localizada na Avenida Marechal Câmara, 370, foi liberada para o acesso dos funcionários às 7h.

O órgão informou que as causas do incêndio ainda não foram identificadas e estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.