Incêndio atinge UBS na Zona Norte de SP

Reprodução UBS está localizada no Jardim Elisa Maria



Um incêndio atingiu no começo da noite desta segunda-feira (10) um local onde funciona uma unidade de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) integrada a uma Unidade Básica de Saúde, no Jardim Elisa Maria, na Zona Norte de São Paulo.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai se pronunciar por meio de nota. Vídeos nas redes sociais mostram as chamas no local e a presença do Corpo de Bombeiros.

Incêndio no AMA Eliza Maria já atingiu a escola ao lado #SP2 #SPTV2 pic.twitter.com/16ivMmqB0a — VIViAne ४ϟ⎊ || abracei 18/05✨ ⃝🌹 (@ls_vivixxx) February 10, 2020