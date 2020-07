Incêndio de grandes proporções atinge comunidade em São Paulo

Comunidade na zona norte da capital paulista foi consumida pelas chamas; Bombeiros destacaram 13 viaturas para a ocorrência

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Comunidade na zona norte da capital paulista foi consumida pelas chamas; Bombeiros destacaram 13 viaturas para a ocorrência



Um incêndio de grandes proporções atingiu uma comunidade na zona norte de São Paulo, na região do Carandiru, no início da tarde desta quarta-feira (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, 13 viaturas foram inicialmente enviadas ao local para o combate às chamas. Ainda não há a confirmação de vítimas, mas o major Marcos Palumbo, porta-voz da corporação, informou que há relatos de pessoas dentro de casas consumidas pelo fogo.

Segundo informações da repórter da Jovem Pan Beatriz Manfredini, 19 viaturas chegaram a estar empenhadas no controle do incêndio. Agentes do Corpo de Bombeiros ajudaram a retirar geladeiras, colchões e móveis de dentro das casas. Moradores também relataram que perderam dinheiro, com as cédulas consumidas pelo fogo. Ainda não se sabe a casa do incêndio e não há informações sobre vítimas.

A comunidade fica na Rua Antônio dos Santos Neto, perto da estação Carandiru do Metrô e do Parque da Juventude. O terreno fica muito próximo a um lixão desativado e ao córrego Carandiru. A região já tinha uma favela, conhecida como Zaki Narchi, que foi desativada em 2005. Os moradores se mudaram para apartamentos do CDHU na mesma região.