Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de plásticos em Guarulhos

Ainda não há informações sobre vítimas; é o segundo caso na cidade em menos de uma semana

Reprodução/Twitter/BombeirosPMESP Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de plásticos em São Paulo



Um incêndio atinge uma fábrica de plásticos em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, neste domingo, 1º de maio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 16h26 desta tarde, e 36 homens estavam no local combatendo as chamas, com apoio de 13 veículos, de quatro batalhões diferentes. A corporação avisou que o fogo estava se alastrando para o teto da edificação. Ainda não há informações sobre vítimas, nem sobre o que teria causado o incêndio. É a segunda ocorrência do tipo em menos de uma semana na cidade: na última quarta, 27 de abril, um galpão próximo ao aeroporto de Cumbica pegou fogo, sem registro de que alguém tenha morrido ou se ferido.

Mais informações em instantes.

16h26 Incêndio em edificação comercial, Av. Marcos Paulo Gonçalves, – Guarulhos. Estamos com Vtrs do 5ªGB; 3ªGB; 2ªGB e Gaed. Aguardamos mais informações do local. pic.twitter.com/aDGHJpvtWp — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 1, 2022

16h26 Incêndio em edificação comercial, Av. Marcos Paulo Gonçalves, – Guarulhos. Vídeo: Sd Rafael – Corpo de Bombeiros pic.twitter.com/JdbK2rHDCs — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 1, 2022